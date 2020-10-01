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Украина

Зеленский объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Украине "политическим цирком"

16:15 1 октября 2020
Визит Зеленского

Президент Владимир Зеленский уверен, что стремительное увеличение количества инфицированных COVID-19 в Украине связано с приближающимися местными выборами. Об этом он заявил во время визита в Ровенскую область 1 октября.

Он назвал кампанию «политическим цирком» и подчеркнул, что некоторые местные элиты «заигрались» в политику, забыв о реальных людях.

«Мы видим социологию, какое влияние имеет вся эта политическая эйфория, этот политический цирк местной власти… Они (политики. — Авт.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте… Это (предвыборная кампания. — Авт.) игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных», — констатировал Зеленский, повторив свой тезис о том, что Украине удалось остановить первую волну коронавируса.

Напомним, ранее в Офисе президента рассматривали сценарий отмены местных выборов из-за нарастания пандемии коронавируса.

Фото Офиса президента

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