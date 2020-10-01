Операцию по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера», в срыве которой подозревают Офис президента Украины, готовили совместно спецслужбы США, Турции и Украины. Об этом журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

По его словам, разведка Турции направила в Минск самолет повышенной вместимости с дополнительно защищенной кабиной пилотов. Взамен украинские спецслужбы задержали в Одессе и выдали Турции некоего Ису Озера.

Изначально самолет планировалось аварийно посадить на территории Украины под предлогом того, что одному из пассажиров на борту стало плохо.

Также Бутусова получил фрагмент документа, касающегося организации захвата самолета рейса Минск — Стамбул, в котором должны были лететь граждане РФ. На нем обозначена схема рассадки пассажиров, включая «вагнеровцев», и сотрудников спецслужб. Также на схеме пилот и стюард указаны как участники спецоперации.

«На совещании в кабинете президента Владимира Зеленского 24 июля… Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак приняли решение о переносе сроков вылета. Группу террористов разместили в Минске ждать нового рейса. …Однако после предательства и передачи данных о спецоперации в Беларусь кем-то из участников совещания в президентском кабинете, террористы были задержаны в Минске. Т.о. президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, начальник комитета по разведке Руслан Демченко, сорвали хорошо подготовленную и продуманную специальную операцию, которую Украина проводила совместно со спецслужбами стран НАТО», — констатировал Бутусов.

Схема рассадки пассажиров в самолете

Однако захват боевиков сорвался — Украина не смогла договориться с президентом Беларуси Александром Лукашенко и тот распорядился об отправке задержанных «вагнеровцев» обратно в Россию.

Напомним, 29 сентября Рада не смогла создать следственную комиссию по «вагнеровцам.

Фото kasparov.ru

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