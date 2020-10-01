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Украина

Между Украиной и Беларусью разгорается дипломатическая война: страны обменялись упреками

18:01 1 октября 2020
Между Уукраиной и Беларусью разгорается дипломатическая война: страны обменялись упреками

МИД Украины отреагировал на участие самопровозглашенного «главы Крыма» Владимира Константинова в VII Форуме регионов Беларуси и РФ, пригласив для консультаций советника-посланника Беларуси.

Кроме этого, была названа недопустимой остановка и досмотр автомобиля посла Украины Игоря Кизима на украинско-беларусской границе, по поводу которой МИД Украины до сих пор не получил официальных разъяснений.

«Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси. Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым другим государством», — говорится в заявлении украинских дипломатов.

Кроме того, Украина категорически отвергла обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, отметив, что в последнее время в «отчаянной риторике белорусских чиновников» отчетливо просматривается присущий МИД России эпистолярный жанр.

В свою очередь беларусская сторона выдвинула Украине встречные обвинения. Так, были названы некорректными публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями.

«Непонимание вызывают участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью… В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров», — подчеркнули дипломаты Лукашенко.

Напомним, ранее власти Беларуси отреагировали на западные санкции, заявив, что подобные ограничительные меры «вредны абсолютно для всех».

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