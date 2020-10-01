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Украина

На месте авиакатастрофы под Чугуевом установили памятный знак

18:21 1 октября 2020
Хвостовая часть самолета

Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Кожедуба установил временный памятный знак на месте падения военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области.

«Вечного вам полета. Ан-26-Ш б / н 76. 25.09.2020», — написано на прикрепленной к памятному знаку табличке.

По словам представителя военного вуза Олега Кошевого, с инициативой установки знака выступил сам университет и офицеры воинской части в Чугуеве.

«3 октября, на девятый день после трагедии, возле него состоится панихида. Отдадим дань уважения нашим офицерам и курсантам», — сказал Кошевой в комментарии Укринформу.

Напомним, следственная комиссия, рассматривает несколько версий авиакатастрофы. По словам главы комиссии Олега Урусского, имели место технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор.

Фото: newsroom.kh.ua

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