В Украине перераспределили карантинные зоны: Канев попал в красную, Киев остается в желтой
С понедельника, 5 октября, в Украине вступает в силу новое карантинное зонирование. В соответствии с решением Государственной и региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в «красную» карантинную зону снова попал Тернополь, а Киев остался в «желтой». Об этом в соцсети сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По его информации, кроме Тернополя, наивысший уровень пандемической опасности объявлен в Каневе (Черкасская область).
В «оранжевую» зону попали
- Винница;
- Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, а также 4 района Волынской области;
- Днепр;
- города Бахмут, Угледар, а также Славянский район Донецкой области;
- 7 районов Житомирской области;
- Ужгород, а также 2 района Закарпатской области;
- города Мелитополь и Токмак, и 2 района Запорожской области;
- Ивано-Франковск, города Бурштын и Калуш, а также 5 районов Ивано-Франковской области;
- города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- Беловодский район Луганской области;
- Львов и 4 района Львовской области;
- Николаев;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, а также 8 районов Одесской области;
- Полтава;
- города Дубно, Вараш и Острог, а также 6 районов Ровенской области;
- города Сумы и Лебедин, а также Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, а также 17 районов Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, а также 5 районов Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетишин, а также 7 районов Хмельницкой области;
- город Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, а также 11 районов Черновицкой области;
- город Нежин и 5 районов Черниговской области.
В «красной» карантинной зоне запрещена работа общественного транспорта (кроме служебных перевозок), ТРЦ, кафе и ресторанов, посещение получателями социальных и реабилитационных услуг соответствующих учреждений и организаций, др.
Напомним, президент Зеленский объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Украине «политическим цирком».
Фото radiotrek.rv.ua165
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