В Украине перераспределили карантинные зоны: Канев попал в красную, Киев остается в желтой

С понедельника, 5 октября, в Украине вступает в силу новое карантинное зонирование. В соответствии с решением Государственной и региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в «красную» карантинную зону снова попал Тернополь, а Киев остался в «желтой». Об этом в соцсети сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его информации, кроме Тернополя, наивысший уровень пандемической опасности объявлен в Каневе (Черкасская область).



В «оранжевую» зону попали в т. ч. :

Винница;

Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, а также 4 района Волынской области;

Днепр;

города Бахмут, Угледар, а также Славянский район Донецкой области;

7 районов Житомирской области;

Ужгород, а также 2 района Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, и 2 района Запорожской области;

Ивано-Франковск, города Бурштын и Калуш, а также 5 районов Ивано-Франковской области;

города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

Беловодский район Луганской области;

Львов и 4 района Львовской области;

Николаев;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, а также 8 районов Одесской области;

Полтава;

города Дубно, Вараш и Острог, а также 6 районов Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, а также Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, а также 17 районов Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, а также 5 районов Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетишин, а также 7 районов Хмельницкой области;

город Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, а также 11 районов Черновицкой области;

город Нежин и 5 районов Черниговской области.

В «красной» карантинной зоне запрещена работа общественного транспорта (кроме служебных перевозок), ТРЦ, кафе и ресторанов, посещение получателями социальных и реабилитационных услуг соответствующих учреждений и организаций, др.

Напомним, президент Зеленский объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Украине «политическим цирком».

Фото radiotrek.rv.ua

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