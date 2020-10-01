Коронавирус сразил мэра Чернигова

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко пополнил ряды градоначальников, инфицированных COVID-19. О получении положительного результата теста он сообщил в соцсети.

«Уважаемые черниговцы, должен уведомить вас, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких!», — написал он.

О своем самочувствии 52-летний мэр Чернигова ничего не сообщил.

Отметим, что с понедельника, 5 октября, в «оранжевой» пандемической зоне окажутся город Нежин и пять районов Черниговской области.

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter