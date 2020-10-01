Осень не торопится: в Киеве сентябрь повторил рекорд 100-летней давности

Вот и наступил октябрь, а метеорологическая осень все не торопится осчастливить киевлян. Ушедший сентябрь повторил «теплый» рекорд 100-летней давности, сообщают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В столице лишь пять дней (с 18 по 20, 28 и 30) были осенними, а в целом среднесуточная температура воздуха упорно оставалась выше +15 градусов. Среднемесячная же температура сентября составляла +18,4 °С, а это значит, что аж на 4,5 °С выше климатической нормы. Таким образом, ушедший сентябрь повторил рекорд 1909 года.

Как оказалось, по наблюдениям специалистов, сентябрь стал уникальным явлением, так как температурный максимум (+34,7 °С) этого года в столице зафиксировали 1 сентября, и этот день стал самым теплым за последние 140 лет. А вот 19 сентября стал самым холодным днем, когда столбик термометра опустился под утро до +6,9°С.

Как отмечают метеорологи, на столичном проспекте Науки выпало осадков меньше обычного — две трети нормы, или 31 мм. И сентябрь стал четвертым подряд месяцем, скупым на дожди.

Напомним, метеорологическое лето в Киеве пришло 5 июня — на три недели позже климатического срока. А уже 10 июня появились два первых летних температурных рекорда. Нынешнее лето успело и охладить, и нагреть, и удивить рекордами — температура разгонялась от +5,5 °С до +33,3 °С. А июль хотя был спокойным, но очень скупым на осадки, как, впрочем, и август, который отличился температурными «качелями».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лето-2020 установило в Киеве шесть температурных рекордов, но не смогло превзойти 1891 год. Подводя итоги жаркого лета, климатологи зафиксировали температурный рекорд в первую осеннюю ночь. По данным наблюдений метеостанции, средняя летняя температура воздуха в столице составила + 21,7ºС, что на 3,0ºС превысило климатическую норму.

Синоптики дали прогноз на октябрь: тепло еще вернется.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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