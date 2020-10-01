Вокруг украинского телеканала разгорелся скандал из-за Путина

Одиозный телеканал «Наш» снова оказался в центре скандала, запустив опрос своих зрителей на тему «Владимир Путин заслуживает Нобелевскую премию мира?».

В результате 76% респондентов ответили «да», и только 24% выбрали вариант «нет».

Скрин видео телеканала

«С таким же успехом можно было провести голосование, заслуживают ли премию мира Гитлер — за Холокост или Сталин — за Голодомор. Какая должна быть реакция здорового человека на это? Я думаю, главное — это глубокое физиологическое отвращение ко всем участникам этого эфира. Они и до этого были зашкварены, но это уже за чертой», — отреагировал на случившееся известный украинский журналист Сергей Иванов.

В соцсети он призвал государство лишить канал лицензии, «иначе зачем нам институции, которые проглотят такое».

Напомним, российскую заявку о номинировании Владимира Путина на Нобелевскую премию мира могут отклонить даже по чисто формальным признакам, ведь автор идеи Сергей Комков не известен научными достижениями, хоть и называет себя профессором.

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