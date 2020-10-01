"Слуга народа" Корниенко слег с коронавирусом
Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил свой «коронавирусный» диагноз.
В сети он сообщил, что никаких симптомов, кроме повышения температуры, у него не было, но после ее появления он сделал и экспресс-, и ПЦР тесты, но оба не показали результата.
Политик обратился к пульмонологу, где ему сделали КТ с выводом «похоже на COVID-19», после чего он сразу же самоизолировался.
«Не буду говорить за всех, но я, честно говоря, грешил и нарушением масочного режима, и пренебрежением санитайзером и перчатками. За прошедшую неделю, в связи с выборами, проконтактировал с сотнями людей. Неосмотрительность в таких делах плохо заканчивается!», — написал политик, призывая украинцев к максимальной осторожности.
Напомним, 1 октября также стало известно о заболевании городского головы Чернигова Александра Атрошенко.
Фото nv.ua/101
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter