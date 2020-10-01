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Украина

"Слуга народа" Корниенко слег с коронавирусом

21:57 1 октября 2020
Александр Корниенко

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил свой «коронавирусный» диагноз.

В сети он сообщил, что никаких симптомов, кроме повышения температуры, у него не было, но после ее появления он сделал и экспресс-, и ПЦР тесты, но оба не показали результата.

Политик обратился к пульмонологу, где ему сделали КТ с выводом «похоже на COVID-19», после чего он сразу же самоизолировался.

«Не буду говорить за всех, но я, честно говоря, грешил и нарушением масочного режима, и пренебрежением санитайзером и перчатками. За прошедшую неделю, в связи с выборами, проконтактировал с сотнями людей. Неосмотрительность в таких делах плохо заканчивается!», — написал политик, призывая украинцев к максимальной осторожности.

Напомним, 1 октября также стало известно о заболевании городского головы Чернигова Александра Атрошенко.

Фото nv.ua/

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