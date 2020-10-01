Кравчук впервые публично раскритиковал Фокина за его заявления о Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук открестился от заявления своего бывшего заместителя Витольда Фокина о том, что он не видит войны между Россией и Украиной. В эфире телеканала «Украина 24» он назвал такую позицию противоречащей государственной политике Украины, и не только Украины. Ранее он допускал, что слова Фокина о том, что он не видел признаков того, что Россия воюет с Украиной, тот мог сказать «на эмоциях» или же из-за «длительного отсутствия в информационно-политическом пространстве».

Кравчук также сообщил, что неоднократно лично общался с Фокиным и доказывал ему свою позицию.

«Пока это не произносилось на заседании государственного органа, так как заседание комитета — это часть государственного органа — Верховной Рады. И когда на заседании было сделано такое заявление члена делегации в Трехсторонней контактной группе, конечно, это уже приобрело более политический, а не государственный характер… Потому что Витольд Павлович не занимает должность в государстве, которая исключительно влияла на ситуацию, в том числе войны и мира на Донбассе, но не соблюдение государственной позиции в этих вопросах должно было закончиться какими-то выводами», — сказал Кравчук.



30 сентября президент Зеленский освободил Фокина от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.



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