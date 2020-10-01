Канада выделит Украине 4 млн долларов: куда пойдут деньги

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что правительство его страны выделит дополнительно 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины.

Об этом он рассказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в ходе разговора министры отметили взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности. В частности, Кулеба поблагодарил Шампаня за активное участие канадских военнослужащих в операции Unifier и важный вклад Вооруженных сил Канады в укрепление безопасности Украины во взаимодействии с ВСУ.

Кроме того, глава украинского МИД осветил ситуацию с безопасностью на Донбассе и рассказал об интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатического урегулирования в нормандском формате и на консультациях в Минске.

Также украинский министр в очередной раз подчеркнул критическую важность сохранения устойчивой безопасности для прогресса на пути мирного урегулирования.

Особо глава украинского ведомства остановится на вопросе формирования делегации для переговоров по расширению действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

В свою очередь, Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины.

Затем министры обсудили углублению экономического сотрудничества и продолжению диалога по либерализации визового режима, а также дальнейшее внедрение реформ, направленных на развитие украинской экономики и интеграцию Украины в ЕС и НАТО. К тому же Кулеба и Шампань обсудили дальнейшую координацию действий перед следующим этапом переговоров с Ираном о компенсациях за крушение самолета МАУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо обсудили безвиз для украинцев и ситуацию на Донбассе.

Фото: https://www.pravda.com.ua

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