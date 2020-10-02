Украина потребовала вывода Россией своих наемников с Донбасса

Полное отсутствие нарушений перемирия на Донбассе должно стать основой для вывода российских вооруженных формирований, наемников и техники с оккупированных территорий, а также восстановление правительством Украины контроля над государственной границей.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 1 октября, передает Укринформ.

«Нынешний режим прекращения огня на Донбассе, беспрецедентный по своей продолжительности и всесторонность от начала российско-украинского вооруженного конфликта, должен послужить надежной основой для дальнейшего прогресса. Количество нарушений перемирия должна упасть до нуля и сопровождаться выводом тяжелого вооружения, российских вооруженных формирований, военной техники и наемников из оккупированных территорий Украины, а также восстановлением правительством Украины полного контроля над государственной границей», — заявил он.

Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что для этого «нужна политическая воля российской стороны — подобная той, которую она продемонстрировала, отдав приказы своим военным соблюдать режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе с 27 июля».

В то же время дипломат указал на то, что «на сегодня мы не наблюдаем такой готовности со стороны российской стороны». Напротив, представители РФ в Трехсторонний контактной группе фактически блокируют работу безопасности рабочей группы, требуя пересмотра дополнительных мер по усилению режима прекращения огня и организации «совместных инспекций» для проверки отчетов ОБСЕ.

Комментируя ситуацию на политическом треке мирного урегулирования в рамках Минского процесса, Цимбалюк отметил, что к подготовке проведения местных выборов на отдельных районах Донецкой и Луганской областей — «еще долгий путь».

«Многие работы следует провести и в Политической рабочей группе ТКГ, она также была заблокирована на все усилия посла Мореля и неоднократные призывы украинской делегации возобновить обсуждение по параграфам документов, входящих в ее повестку дня», — отметил украинский дипломат на неконструктивную позицию РФ в ТКГ

Цимбалюк подчеркнул, что блокирование любого прогресса на других треках Минских договоренностей, таких как разведение войск и сил, открытие новых КПВВ и взаимном освобождении удерживаемых, есть так же контрпродуктивным. На этих направлениях Россия также использует различные отговорки, чтобы избежать финализации договоренностей, или препятствование или задержки выполнение уже достигнутых договоренностей.

«Мы призываем российскую сторону отказаться от практики шантажа и вернуться к конструктивным консультаций в рамках ТКГ », — заявил украинский дипломат.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 30 сентября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и ОБСЕ. На нем глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова «не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины».

Фото: https://www.ukrinform.ru/

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