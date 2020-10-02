Погода на выходные: синоптики дали обнадеживающий прогноз

Как и обещали синоптики, в Украину после нескольких прохладных и дождливых дней возвращается тепло.

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 3 октября, возможен небольшой дождь в Чернигове и Сумах. Температура воздуха днем на западе, в центре и на юге будет в пределах +21 — +23 градуса, на востоке — +19 — +21. На несколько градусов прохладнее будет в северных областях.

В воскресенье, 4 октября, во всех регионах Украины температура повысится на 1−2 градуса. Но в западных областях ожидаются грозовые дожди и шквалистый ветер.

Напомним, ушедший сентябрь повторил «теплый» рекорд 1909 года. Температура первого осеннего месяца составляла +18,4 °С, что на 4,5 °С выше климатической нормы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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