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Украина

Маша Фокина отреагировала на скандал с увольнением дедушки

7:49 2 октября 2020
Маша Фокина

Внучка бывшего первого заместителя главы Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина Маша в Instagram поблагодарила своих подписчиков, которые высказали в адрес ее дедушки слова поддержки.

«Очень приятно, сколько теплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают свое восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!», — написала девушка.

На странице Фокиной в соцсети масса пожеланий здоровья Витольду Фокину и восхищение его позицией.

Напомним, скандал вызвали слова бывшего первого премьера Украины о необходимости всеобщей амнистии для жителей Донбасса, об особом статусе для этого региона. Но последней каплей стало заявление на заседании Комитета Рады о том, что он не видит на Донбассе войны между Россией Украиной. Глава ТКГ Леонид Кравчук раскрыл детали увольнения своего первого заместителя.

Фото Instagram/mashafokina

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