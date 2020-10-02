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Украина

"Надо будет — и Путина позовем": разговор в маршрутке на Ровенщине шокировал пользователей сети

16:25 2 октября 2020
В салоне автобуса

Жительница Ровенской области Алина Дубовская шокировала сеть рассказом о двух соседках по маршрутке, которые громко обсуждали, что было бы, если бы «Украина на Россию не напала», и почему в 2014 году без боя не отдали Луганск «русским братьям».

Удивленная женщина решила уточнить, кто же на кого напал, и получила в ответ грязные ругательства в адрес участников Евромайдана и украинской армии.

По словам автора поста, большинство пассажиров автобуса поддержали сепаратистски настроенных пассажирок, а ее предложили вообще высадить из маршрутки, чтобы знала, как замечания пожилым людям делать.

«Надо будет и Путина позовем», — процитировала услышанное от женщин Алина, выложив фото своих обидчиц в Facebook.

В комментариях пользователи написали, что неоднократно встречали в транспорте подобных «старушек», которые за 50 гривен готовы работать рупором российской пропаганды. Их также можно увидеть на базарах, и в других людных местах — в особенности в разгар предвыборной кампании.

«Они живут по формуле: мы не жили, и вам не дадим», — отреагировал пользователь с ником Александр.

Напомним, в январе водитель автобуса сообщением Луцк — Киев посреди ночи высадил из машины девушек-волонтеров, которые просили его прекратить крутить в салоне российский фильм.

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