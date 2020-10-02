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Украина

Суд отклонил жалобы адвокатов Януковича, теперь он официально считается осужденным

17:10 2 октября 2020
Виктор Янукович

Киевский апелляционный суд 2 октября отклонил жалобу стороны защиты беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда. Таким образом, приговор вступил в силу.

«Только что Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы защиты Януковича и приговор оставил без изменений. С этого момента Янукович официально считается осужденным», — сообщил РБК-Украина прокурор по делу Руслан Кравченко.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене, в приговоре суда, который зачитал судья Владислав Девятко говорится, что Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.

В сентябре 2020 года Государственное бюро расследований завершило следствие по новому — т.н. «крымскому делу», по которому Януковича снова обвиняют в государственной измене.

Фото — скрин видео 5 канал

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