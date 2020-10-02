Боевики умышленно поджигают сухую траву на Луганщине: в сеть попало видео

Украинские военные на Луганщине зафиксировали один из поджогов сухостоя на линии соприкосновения, который осуществил террорист российско-оккупационных войск.

Видео появилось на странице Facebook-сообщества Вернись живым.

По свидетельству военных, зафиксированный поджог произошел непосредственно рядом с позицией ООС.

Волонтеры считают, что именно подобные поджоги и спровоцировали масштабные пожары на линии соприкосновения — на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта, погибли 9 человек, еще 17 были госпитализированы.

Страдают от огня и военные — у них сгорела не одна единица квадрокоптеров, камер видеонаблюдения, мониторы, генераторы и километры кабеля. Теперь это оборудование придется закупать заново, ведь «пожары закончатся, а война — нет».

Ранее об умышленной стрельбе боевиков трассирующими пулями заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

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