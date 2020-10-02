Власти Полтавы отказались вводить ограничения "оранжевой" зоны

Городской совет Полтавы отказался вводить ограничения «оранжевой» карантинной зоны, в которую областной центр включен с 5 октября. Об этом на пресс-конференции 2 октября заявил секретарь городского совета Полтавы, и.о. городского головы Александр Шамота.

По его словам, все учреждения города продолжат работать в обычном режиме, причем это касается как транспорта, так и предприятий общественного питания.

«Мы должны дать возможность людям работать. Транспорт должен работать в обычном режиме. Мы не должны ничего закрывать. Я категорически против жестких мер по уменьшению количества транспорта или закрытию какого-либо предприятия на территории города», — сказал секретарь городского совета, которого цитирует УНИАН.

При этом он напомнил, что жесткий карантин, который пережила Украина весной, привел к спаду экономики и к дыре в городском бюджете в 74 млн гривен, «которую нам никто не компенсирует».

Напомним, в начале сентября власти Ивано-Франковска обжаловали в Окружном административном суде Киева решение Кабинета Министров о включении города в «красную» карантинную зону.

Фото poltava. to



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