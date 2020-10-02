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"У нас особые отношения с Азербайджаном": Зеленский отреагировал на скандальное заявление "слуги народа"

19:32 2 октября 2020
«У нас особые отношения с Азербайджаном»: Зеленский отреагировал на скандальное заявление «слуги народа»

Президент Владимир Зеленский назвал серьезными и мощными отношения Украины с Азербайджаном, которые базируются на взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности. Об этом глава государства заявил во время поездки в Черновцы, комментируя заявление народного депутата Людмилы Марченко о том, что Украина может предоставить Азербайджану помощь.

Зеленский посоветовал не обращать внимания на подобные слова «отдельных депутатов».

«Это (предоставление военной помощи. — Авт.) полномочия верховного главнокомандующего. Поэтому такой вопрос даже не может подниматься. Здесь у нас понятная и взвешенная позиция: мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и призываем к деэскалации этого конфликта», — сказал президент Украины.

По его мнению, подобные конфликты нельзя называть замороженными, поскольку подобное состояние не может быть постоянным, и это, по словам Зеленского, касается и ситуации на Донбассе.

«Хочу обратить внимание медиа, общества и западных партнеров, что просто так замороженных конфликтов не бывает. Они могут быть замороженными на определенное время. Это наша позиция, ведь у нас есть война на Донбассе. Потому не может быть никакого замороженного конфликта», — высказался глава государства.

Напомним, президент Турции Эрдоган резко отреагировал на заявление Трампа, Путина и Макрона о Нагорном Карабахе.

Фото Офис президента

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