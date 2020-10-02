Кернес уже не болен — тест на коронавирус оказался отрицательным

Мэр Харькова Геннадий Кернес излечился от коронавирусной болезни — он получил отрицательный тест. Об этом в сети сообщил друг политика, бизнесмен Павел Фукс. Напомним, утром 2 октября в городском совете Харькова пришлось опровергать сообщения о смерти мэра.

Он опубликовал фото супруги Кернеса Оксаны Гайсинской, выходящей из его палаты.

«Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет», — написал он.

Напомним, Кернес проходит курс лечения в берлинской клинике «Шарите», откуда 23 сентября выписали оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Фото 2day.kh.ua

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