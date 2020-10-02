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Украина

В кабине разбившегося под Чугуевом Ан-26 были "лишние" люди, — генерал Забродский

22:07 2 октября 2020
Хвостовая часть самолета

Самолет Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом, был перегружен, а в кабине пилотов находились посторонние люди. Об этом в эфире «Свобода слова Савика Шустера» заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат (фракция «Европейская Солидарность») Михаил Забродский.

При этом он отметил, что рассказать больше ему не позволяет тайна следствия.

«Я не хочу раскрывать тайну следствия, но на борту было больше людей, чем положено. И в кабине пилотов были не те люди, которые должны были там находится», — сказал генерал-лейтенант.

Всего на борту судна находились 27 человек, включая семерых членов экипажа. 26 человек из них погибли.

Согласно первым выводам следствия, причиной падения самолета стал отказ датчика двигателя. Тем не менее впоследствии в правительственной комиссии уточнили: в самолете наблюдались технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор.

Фото ГСЧС Украины

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