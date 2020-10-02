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Украина

Торговля не пострадает: в МИД рассказали, как Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Беларуси

23:49 2 октября 2020
Кулеба Дмитрий

Украина поддерживает введение персональных санкций против Беларуси со стороны Европейского союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

Министр отметил, что хотел бы сначала ознакомиться со списком лиц, попавших под европейские санкции.

«Мы настроены на то, чтобы присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — пояснил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы помогать белорусскому народу «в этой сложной ситуации».

«Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом», — добавил глава МИД.

В то же время наша страна не планирует вводить экономические санкции против Беларуси и ограничивать торговлю с соседним государством.

«Мы не планируем делать Беларуси еще хуже — мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю», — отметил он.

Министр пояснил, что торговля между Украиной и Беларусью является взаимовыгодной, поэтому санкции не будут разумным шагом со стороны Киева. Однако эта позиция может измениться, если Россия возьмет контроль над белорусскими предприятиями.

«Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе», — добавил Кулеба.

Напомним, Европейский союз ввел санкции против белорусского режима, однако в список не попал Александр Лукашенко. Позже в Евросоюзе опубликовали список из более 40 белорусских чиновников, которые попали в санкционный список.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина вместе с ЕС не признала результаты президентских выборов в Беларуси, на которых официально победил Александр Лукашенко. Также Украина не признала Лукашенко легитимным президентом после его тайной инаугурации.

Фото: https://www.rbc.ua/

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