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Украина

Без зонтиков: синоптики рассказали о погоде в выходные

7:20 3 октября 2020
каштан

В выходные на большей части Украины ожидается солнечная и теплая погода. Кратковременные дожди возможны на Левобережье, передает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в выходные «большая часть Украины может спокойно и без зонтов любоваться осенними пейзажами без дождя».

В субботу, 3 октября, небольшой дождь пройдет в Чернигове, Сумах, Полтаве и Днепре. Температура воздуха днем на западе, в центре и на юге будет в пределах +21 — +23 градуса, на востоке — +19 — +21. На несколько градусов прохладнее будет в северных областях.

В воскресенье, 4 октября, во всех регионах Украины температура немного повысится. В западных областях столбики термометров покажут +22 -+24 градуса, на остальной территории будет на 1−2 градуса ниже. Во Львове и Ужгороде ожидаются дожди.

Ветер остается юго-восточного направления. В воскресенье на западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.

«В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках — без существенных осадков, но сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до + 20 + 22 градусов. Разве что дискомфорт вызовет порывистый ветер, который в воскресенье усилится в Киеве», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что октябрь будет довольно теплым, существенное похолодание и заморозки ожидаются в конце месяца.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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