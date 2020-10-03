За сутки от коронавируса в Украине умерло больше 90 человек: страна продолжает бить антирекорды
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 92 летальных случая от коронавируса.
В последнее время также ежедневно увеличивается количество новых инфицированных COVID-19. Согласно данным СНБО, за 2 октября выявили 4661 нового заболевшего.
Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.
Напомним, медики бьют тревогу — сейчас в лечебные учреждения поступают более тяжелые больные, чем это было в начале пандемии и летом.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»232
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