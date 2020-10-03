За сутки от коронавируса в Украине умерло больше 90 человек: страна продолжает бить антирекорды

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 92 летальных случая от коронавируса.

В последнее время также ежедневно увеличивается количество новых инфицированных COVID-19. Согласно данным СНБО, за 2 октября выявили 4661 нового заболевшего.

Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Напомним, медики бьют тревогу — сейчас в лечебные учреждения поступают более тяжелые больные, чем это было в начале пандемии и летом.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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