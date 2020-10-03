"Лживые и позорные обвинения": в ВСУ раскритиковали главу Харьковской ОГА Кучера за заявления о трагедии под Чугуевом

Заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что причиной авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом мог быть другой самолет, в котором находился сын командующего Воздушными силами Сергея Дроздова, в Командовании Воздушных Сил ВСУ назвали лживым и позорным.

Напомним, в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера Кучер упрекнул командующего Воздушных Сил Сергея Дроздова в том, что самолету, в котором находился его сын, дали приоритет при посадке. По его словам, эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Все гости студии пытались доказать обратное, приводили понятные аргументы, но руководитель области остался при своем мнении.

Военные задаются вопросом, что означали обвинения Кучера — политический пиар или чей-то заказ?

«Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий „сенсационный“ заголовок с „самолетом сына командующего“. Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш!

Продолжается расследование ужасной авиакатастрофы. Надо установить истину, виновных и все детали трагедии. Призываем не поддаваться на манипуляции и пользоваться данными из достоверных источников.

Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию! Слава Украине! И вечная память погибшим», — призвали в Командовании ВС ВСУ.

25 сентября ночью под Чугуевом в авиакатастрофе погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Согласно первым выводам следствия, причиной падения самолета стал отказ датчика двигателя. Позже в правительственной комиссии уточнили: в самолете наблюдались технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор.

Фото Vgorode

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