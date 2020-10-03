28.27 / 28.45 32.95 / 33.31
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Доплаты врачам: в Минздраве рассказали, когда проведут перерасчет зарплат медработников

11:06 3 октября 2020
Максим Степанов

Министерство здравоохранения Украины выделило средства для выплаты надбавок украинским врачам начиная с сентября 2020 года. Об этом сообщил во время брифинга глава ведомства Максим Степанов.

«Было принято решение, были выделены деньги на доплаты нашим медработникам начиная с сентября. Перерасчет этих денег происходит по заключенным договорам с Национальной службой здоровья Украины. Для того, чтобы заключить такой договор, медучреждения должны были подать свое предложение, так называемое, или заявление на получение этих денег», — сказал он.

По словам министра, по состоянию на утро 3 октября все больницы Украины подали свои заявки.

«Более 50 процентов больниц уже получили деньги на свои счета и выплатили эти надбавки. Остальные в понедельник, максимум вторник, должны получить деньги себе на карточки. Обращаюсь к вам, медицинские работники, вы получите (надбавки. — Авт.) в полном объеме», — заявил Степанов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Минздраве запланировали выплату надбавок в таких размерах: 70% должностного оклада — врачам, медицинским сестрам — 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу — 25% минимальной заработной платы.

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ефремов

В деле Ефремова обнаружили поддельный документ

болит колено

Боль в колене или бедре: почему нельзя увлекаться обезболивающими лекарствами

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Хвостовая часть самолета

В кабине разбившегося под Чугуевом Ан-26 были "лишние" люди, — генерал Забродский

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер