Доплаты врачам: в Минздраве рассказали, когда проведут перерасчет зарплат медработников

Министерство здравоохранения Украины выделило средства для выплаты надбавок украинским врачам начиная с сентября 2020 года. Об этом сообщил во время брифинга глава ведомства Максим Степанов.

«Было принято решение, были выделены деньги на доплаты нашим медработникам начиная с сентября. Перерасчет этих денег происходит по заключенным договорам с Национальной службой здоровья Украины. Для того, чтобы заключить такой договор, медучреждения должны были подать свое предложение, так называемое, или заявление на получение этих денег», — сказал он.

По словам министра, по состоянию на утро 3 октября все больницы Украины подали свои заявки.

«Более 50 процентов больниц уже получили деньги на свои счета и выплатили эти надбавки. Остальные в понедельник, максимум вторник, должны получить деньги себе на карточки. Обращаюсь к вам, медицинские работники, вы получите (надбавки. — Авт.) в полном объеме», — заявил Степанов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Минздраве запланировали выплату надбавок в таких размерах: 70% должностного оклада — врачам, медицинским сестрам — 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу — 25% минимальной заработной платы.

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