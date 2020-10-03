Под Чугуевом вспоминают жертв авиакатастрофы: опубликовано видео

К месту катастрофы АН-26 в районе Чугуева приходят люди почтить память погибших курсантов и офицеров университета им. Кожедуба. Сегодня там проходит панихида по погибшим.



Приехали побратимы, родственники. Люди несут цветы к временному памятнику.

Полицейские ограничили движение машин на трассе вблизи места падения самолета. Автомобили пропускают по одной полосе.

Видео публикует Telegram-канал «ТРУХА».

Напомним, следственная комиссия, рассматривает несколько версий авиакатастрофы. По словам главы комиссии Олега Урусского, имели место технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор.

Версию, озвученную главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером, военные считают оценочным суждением непрофессионала.

Фото: newsroom.kh.ua







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