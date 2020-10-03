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Украина

Заболевший коронавирусом Порошенко госпитализирован с двухсторонней пневмонией

16:04 3 октября 2020
порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко госпитализирован в одну из больниц Киева, специализирующуюся на лечении COVID-19. Об этом сообщила супруга Марина Порошенко.

У Порошенко 29 сентября подтвердили коронавирусную инфекцию, но разрешили лечение на дому. Сейчас политика пришлось перевезти в больницу, поскольку развилось двустороннее воспаление легких.

По словам Марины Порошенко, кроме супруга, коронавирусной инфекцией заразилась еще и одна из дочерей.

Напомним, в Раде признали всплеск заболеваемости COVID-19 среди депутатов. Позитивным оказался тест у Петра Порошенко, у его коллеги по фракции Яны Зинкевич, у нардепа Киры Рудик. Парламент решил уйти на карантин.

Фото EuropeanSolidarity. official/Facebook

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