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Украина

Умерла известная украинская журналистка и правозащитница Раиса Руденко

17:08 3 октября 2020
Раиса Руденко

В Украине умерла известная украинская журналистка и правозащитница Раиса Руденко. Об этом сообщил в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«Как только что сообщил председатель Научного общества имени Сергея Подолинского, профессор Владимир Шевчук, сегодня днем отошла в вечность Раиса Руденко — украинская журналистка, правозащитница, диссидент», — написал он.

Сидоржевский также добавил, что «Раиса Опанасовна была женой Николая Руденко — Героя Украины, известного украинского писателя, прозаика, философа, космолога, экономиста, автора более 40 изданных книг, участника Второй мировой войны, бывшего диссидента, многолетнего политического узника советских тюрем и концлагерей, борца за права человека, общественного деятеля».

Отметим, что Николай Руденко (1920—2004) был одним из основателей Украинской Хельсинкской группы. Летом 1977 года он за активную правозащитную деятельность был приговорен к семи годам лагерей и пяти годам ссылки.

Несколько лет назад Раиса Руденко поделилась с читателями «ФАКТОВ» подробностями жизни и пребывания в неволе, из которой она и ее муж были освобождены осенью 1987 года.

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