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Украина

Государство больше не сможет платить пенсии: Шмыгаль назвал срок, когда это случится

18:41 3 октября 2020
шмыгаль

Через 15 лет Украина не сможет платить пенсии пенсионерам. Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с лекцией «Украина мечты» во Львовской политехнике.

Причиной Шмыгаль называет сокращение работоспособного населения и увеличение числа пенсионеров. «Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом… Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население… Это обычная математика и экономическая демография», — заявил он.

Выход премьер видит в том, чтобы ввести накопительную пенсионную систему в дополнение к существующей солидарной. Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году. «Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста», — заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее Кабмин показал, как будут меняться пенсии в 2021 году и какие категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат.

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