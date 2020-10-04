Уляна Супрун сравнила Витольда Фокина с вредной консервой

Бывшая руководитель Минздрава Уляна Супрун творчески подошла к иллюстрации своих постов в соцсетях. Очередная публикация о здоровом образе жизни была посвящена консервам и правилам их употребления. В качестве иллюстрации Супрун с командой выбрали коллаж, где противопоставляются полезная овощная консерва и вредная «консерва», которую символизирует Витольд Фокин.

В соцсетях Супрун похвалили за подбор иллюстраций.

Фокин недавно был со скандалом исключен из Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Случилось это после того, как политик заявил, что не видит подтверждения войны России против Украины. На следующий день переговорщика исключили из команды. Оправдания, что фраза вырвана из контекста, не помогли. В «минской группе» Фокин проработал только полтора месяца.

Фото Уляна Супрун/Facebook

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