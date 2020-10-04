Жена болеющего Кернеса рассказала анекдот
Получивший отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус мэр Харькова Геннадий Кернес все еще остается под надзором медиков, а его супруга Оксана Гайсинская рассказала забавный анекдот.
— «Мне кажется, ты ко мне неровно дышишь».
— «Юля, не накручивай себя. Я астматик — отдай ингалятор».
Диалог Оксана опубликовала в «сториз».
Напомним, главный соперник Кернеса на выборах мэра Харькова Михаил Добкин снялся с выборов, признавшись, что имел непростую беседу с его семьей.
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