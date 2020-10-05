Пенсию повысят несколько раз: в Кабмине составили календарь

Несмотря на печальные перспективы с выплатами пенсий в будущем, пока что правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства, и проведет повышение пенсий в ближайшие месяцы, а также в следующем году.

Об этом заявила в эфире «Украинского радио» министр социальной политики Марина Лазебная.

«Кабинет министров одобрил повышение пенсий в 2021 году, а в министерстве разработали специальный «календарь повышения пенсий», — заявила она.

Так, следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года — оно станет третьим в текущем году повышением социальных стандартов и прожиточного минимума для всех категорий населения. Это повышение автоматически потянет повышение пенсий для 3 миллионов человек.

А уже в следующем, 2021 году, согласно «календарю Кабмина», в первом полугодии украинские пенсионеры могут ожидать повышение выплат в два этапа:

С 1 января 2021 года — минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен;

С 1 марта 2021 года будет проведена ежегодная индексация пенсий.

«С января минимальная пенсия повысится с 2100 до 2400 гривен. Март — в марте мы делаем индексацию. Параметры индексации будут определять в феврале», — уточнила Лазебная.

Кроме того, согласно инфографики Минсоцполитики, в апреле должен состояться автоматический пересчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа работы.

В июле состоится повышение пенсий с 2400 до 2600 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и больше (40% от увеличенной минималки с 6500 грн).

При достижении 80 лет увеличение ежемесячной доплаты к пенсии до 500 грн и минимальной пенсионной выплаты 2600 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и больше; а одиноким пенсионерам этого возраста — 3342 грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, к каким печальным результатам приводит нехватка стажа для получения пенсии: в Гусятинском центре занятости (Тернопольская область) 59-летний мужчина пришел к чиновникам центра с просьбой насчитать ему пенсию, однако те отказали, так как, по их утверждению, ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Тогда возмущенный посетитель вышел в коридор, облил себя бензином и поджег. Работники центра успели потушить пламя, но мужчина получил ожог около 50 процентов кожного покрова. Пострадавший госпитализирован.

Фото: https://www.unian.ua/

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