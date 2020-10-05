Погода не порадует: синоптики дали прогноз на начало недели

Рабочая неделя в Украине началась с дождливой погоды на западе страны. По данным Украинского Гидрометцентра, дожди с грозами вероятны в Карпатах, Закарпатье, Тернопольщине, в Хмельницком и на Буковине. Температура воздуха днем 5 октября там составит +21-+23 градуса тепла.

В Киеве в понедельник дождей не ожидается, а на Луганщине, где все еще продолжается тушение пожаров, снова будет ясно и ветрено.

Во вторник, 6 октября, дожди захватят уже Виннитчину, Житомирщину и доберутся до Киева. Это будет сопровождаться снижением температуры воздуха до +17-+19 градусов (ночью — до 12−14 градусов выше нуля).

В среду, 7 октября, начнутся дожди на юге Украины, при этом температура воздуха днем на Одесчине составит +19-+21 градус. В Киеве также теплее не станет.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань также ожидает несущественных осадков 9−10, 14-го, 18-го, а также 28 октября. Его прогноз читайте в статье «ФАКТОВ» «Как поменяется погода в октябре: синоптики дали прогноз по Украине».

Фото 1kr.com.ua

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