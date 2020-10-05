Карантин в Украине: где ужесточат ограничения с 5 октября

В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

В соответствии с решением Государственной и региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в «красной» карантинной зоне остается Тернополь, также наивысший уровень пандемической опасности объявлен в Каневе (Черкасская область).

Киев остался в «желтой» зоне, а Днепр в связи с ростом заболеваемости оказался перешел в «оранжевую» зону. Там же остается и Харьков, где накануне произошло массовое нарушение карантинных норм на грандиозном концерте Оли Поляковой.

Другие регионы «оранжевой» зоны:

Винница;

Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, а также 4 района Волынской области;

города Бахмут, Угледар, а также Славянский район Донецкой области;

7 районов Житомирской области;

Ужгород, а также 2 района Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, и 2 района Запорожской области;

Ивано-Франковск, города Бурштын и Калуш, а также 5 районов Ивано-Франковской области;

города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

Беловодский район Луганской области;

Львов и 4 района Львовской области;

Николаев;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, а также 8 районов Одесской области;

Полтава;

города Дубно, Вараш и Острог, а также 6 районов Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, а также Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, а также 17 районов Тернопольской области;

город Люботин, а также 5 районов Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетишин, а также 7 районов Хмельницкой области;

город Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, а также 11 районов Черновицкой области;

город Нежин и 5 районов Черниговской области.

Напомним, городской совет Полтавы еще 2 октября отказался вводить ограничения «оранжевой» карантинной зоны.

Фото zik.ua

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