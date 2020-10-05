Карантин в Украине: где ужесточат ограничения с 5 октября
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
В соответствии с решением Государственной и региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в «красной» карантинной зоне остается Тернополь, также наивысший уровень пандемической опасности объявлен в Каневе (Черкасская область).
Киев остался в «желтой» зоне, а Днепр в связи с ростом заболеваемости оказался перешел в «оранжевую» зону. Там же остается и Харьков, где накануне произошло массовое нарушение карантинных норм на грандиозном концерте Оли Поляковой.
Другие регионы «оранжевой» зоны:
- Винница;
- Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, а также 4 района Волынской области;
- города Бахмут, Угледар, а также Славянский район Донецкой области;
- 7 районов Житомирской области;
- Ужгород, а также 2 района Закарпатской области;
- города Мелитополь и Токмак, и 2 района Запорожской области;
- Ивано-Франковск, города Бурштын и Калуш, а также 5 районов Ивано-Франковской области;
- города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- Беловодский район Луганской области;
- Львов и 4 района Львовской области;
- Николаев;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, а также 8 районов Одесской области;
- Полтава;
- города Дубно, Вараш и Острог, а также 6 районов Ровенской области;
- города Сумы и Лебедин, а также Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, а также 17 районов Тернопольской области;
- город Люботин, а также 5 районов Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетишин, а также 7 районов Хмельницкой области;
- город Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, а также 11 районов Черновицкой области;
- город Нежин и 5 районов Черниговской области.
Напомним, городской совет Полтавы еще 2 октября отказался вводить ограничения «оранжевой» карантинной зоны.
Фото zik.ua44
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