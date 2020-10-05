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Украина

Карантин в Украине: где ужесточат ограничения с 5 октября

8:13 5 октября 2020
Карантин в Украине: где ужесточат ограничения с 5 октября

В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

В соответствии с решением Государственной и региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в «красной» карантинной зоне остается Тернополь, также наивысший уровень пандемической опасности объявлен в Каневе (Черкасская область).

Киев остался в «желтой» зоне, а Днепр в связи с ростом заболеваемости оказался перешел в «оранжевую» зону. Там же остается и Харьков, где накануне произошло массовое нарушение карантинных норм на грандиозном концерте Оли Поляковой.

Другие регионы «оранжевой» зоны:

  • Винница;
  • Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, а также 4 района Волынской области;
  • города Бахмут, Угледар, а также Славянский район Донецкой области;
  • 7 районов Житомирской области;
  • Ужгород, а также 2 района Закарпатской области;
  • города Мелитополь и Токмак, и 2 района Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, города Бурштын и Калуш, а также 5 районов Ивано-Франковской области;
  • города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
  • Беловодский район Луганской области;
  • Львов и 4 района Львовской области;
  • Николаев;
  • города Беляевка, Измаил и Теплодар, а также 8 районов Одесской области;
  • Полтава;
  • города Дубно, Вараш и Острог, а также 6 районов Ровенской области;
  • города Сумы и Лебедин, а также Сумской район Сумской области;
  • города Бережаны, Кременец и Чертков, а также 17 районов Тернопольской области;
  • город Люботин, а также 5 районов Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетишин, а также 7 районов Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, а также 11 районов Черновицкой области;
  • город Нежин и 5 районов Черниговской области.

Напомним, городской совет Полтавы еще 2 октября отказался вводить ограничения «оранжевой» карантинной зоны.

Фото zik.ua

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