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Украина

На Луганщине возобновил работу единственный КПВВ: что важно знать

11:26 5 октября 2020
Станица Луганская

На Луганщине утром 5 октября возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская», работа которого была приостановлена в связи с масштабными пожарами на Луганщине. Тем не менее уже в 10:00 оккупанты прекратили пропускать людей на неподконтрольную Украине территорию.

По состоянию на 11:15 путешественников пропускают партиями по 15 человек, сообщила в Facebook Станично-Луганская районная администрация.

«В 9:00 Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10.00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. Из оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. В данный момент на КПВВ находится около нескольких тысяч человек. Дополнительно. В 11:00 оккупанты начали пропускать по 15 людей», — говорится в сообщении.

В Луганской областной администрации подчеркивают, что в случае сильного задымления работу КПВВ могут приостанавливать, но прекращать его работу не будут.

Напомним, жертвами пожаров в Луганской области стали уже 11 человек, ликвидация возгораний продолжается шестой день.

Фото Facebook главы Луганской ОГА Сергея Гайдая

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