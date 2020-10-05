В Украине "умрут" бумажные документы: у Шмыгаля назвали дату

Через год, в сентябре 2021 года в Украине планируют отказаться от подачи бумажных документов в органы государственной власти.

«С 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинцев», — цитирует «Интерфакс-Украина» вице-премьер министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, выступившего на мероприятии «Дія саммит».

По его словам, это заставит государство быстрее двигаться в сторону цифрофизации: «Я считаю, что это тот шаг, который позволит нам сделать революционный прыжок. Украина уже создает продукты № 1 в мире. И если мы пройдем этот путь, а мы его пройдем, то в следующие два года станем наиболее диджитализированной страной, первым номером в мире с точки зрения цифровой трансформации».

Изображение William Iven с сайта Pixabay.

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