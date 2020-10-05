Азербайджан просит Украину не допустить выезда "армянских добровольцев" в Нагорный Карабах

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к ряду стран, в том числе и Украине, с предупреждением о том, что власти Армении призвали соотечественников, живущих за рубежом, вернутся на родину и принять участие в боевых действиях.

В сообщении, размещенном на странички азербайджанской прокуратуры в соцсетях, говорится, что около тысячи этнических армян или откликнулись на этот призыв или же собираются это сделать.

«Зарубежные страны должны учитывать, что такие „армянские добровольцы“ могут стать реальной угрозой для их стран, если они приобретут боевые навыки», — говорится в сообщении, в котором рекомендуется обращать внимание на «массовые визиты граждан в Армению» и говорится о необходимости «профилактических мер» и «уголовном наказании».

Подобные письма также поступили представителям США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии, Польши, Ливана, Греции, Сирии и Франции.

Фото со странички генпрокуратуры Азербайджана.



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