28.29 / 28.49 32.99 / 33.39
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Раде предлагают отменить в Украине пожизненное заключение

16:26 5 октября 2020
Заключенный

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу проект закона, касающийся выполнения решений Европейского суда по правам человека, в котором, в частности, речь идет и о пересмотре пожизненного заключения.

«Законопроектом предусмотрен механизм в отношении пожизненно осужденных, которые отбыли из срока не менее 10 лет. Речь идет о получении права по соответствующей процедуре обратиться по поводу замены пожизненного лишения свободы на срочное, минимально, 15-летнее заключение. То есть, приговоренный к лишению свободы в случае принятия этого законопроекта будет находиться в местах лишения свободы не менее 25 лет — 10 до момента обращения и 15 лет после момента обращения», — говорится в сообщении информационного управления Аппарата Верховной Рады.

Изображение Jose Antonio Alba с сайта Pixabay.

329

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Оля Полякова надела маску после скандального концерта

Оля Полякова надела маску после скандального концерта

«Я оказался в ловушке»: обнародована стенограмма разговора Путина и Клинтона о затонувшей подлодке «Курск»

"Я оказался в ловушке": обнародована стенограмма разговора Путина и Клинтона о затонувшей подлодке "Курск"

Тарзан и Анастасия Шульженко

«Ее использовали вслепую»: любовница Тарзана добила Королёву

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер