Раде предлагают отменить в Украине пожизненное заключение

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу проект закона, касающийся выполнения решений Европейского суда по правам человека, в котором, в частности, речь идет и о пересмотре пожизненного заключения.

«Законопроектом предусмотрен механизм в отношении пожизненно осужденных, которые отбыли из срока не менее 10 лет. Речь идет о получении права по соответствующей процедуре обратиться по поводу замены пожизненного лишения свободы на срочное, минимально, 15-летнее заключение. То есть, приговоренный к лишению свободы в случае принятия этого законопроекта будет находиться в местах лишения свободы не менее 25 лет — 10 до момента обращения и 15 лет после момента обращения», — говорится в сообщении информационного управления Аппарата Верховной Рады.

Изображение Jose Antonio Alba с сайта Pixabay.

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