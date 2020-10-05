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Украина

Бабье лето продолжается: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

17:33 5 октября 2020
осень

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая осенняя погода. Дожди, местами с грозами, придут только на запад, а также в Житомирскую и Винницкую области, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории страны будет преобладать сухая погода с утренними туманами и дымками, которые быстро разгонит порывистый юго-восточный ветер. Температура воздуха ближайшей ночью предполагается в пределах + 11 — + 16 градусов, на востоке + 7 -+ 10 градусов.

Во вторник, 6 октября, днем ​​в Украине потеплеет до +18 -+ 23 градусов, в Крыму до +25 градусов. В западных областях местами + 16 -+ 18 градусов.

В Киеве вторник будет с облаками, но без существенных осадков. Ветер остается южный и периодически порывистый. Температура воздуха ночью составит + 13 -+ 15 градусов, днем ​​в столице потеплеет до +20 градусов.

В дальнейшем воздух станет свежее на 2−4 градуса. Новый атмосферный фронт будет тянуть за собой небольшие или умеренные дожди.

В ближайшее время теплее будет на востоке и юге Украины — +20 градусов. Прохладной ожидается погода на неделе в западной части: + 13 — + 16 градусов. Северные и центральные области будут с дневной температурой + 15 — + 19 градусов.

Прогнозы народных синоптиков о погоде в октябре, в материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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