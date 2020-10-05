Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговоры замам главы банка Рожковой и Сологубу

Совет НБУ проголосовал за объявление выговора и выражении недоверия первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу. Якобы их уличили в нарушении распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ, и, наконец — в нарушении требований КЗоТ Украины. Об этом в Facebook сообщил глава Совета Богдан Данилишин.

По его словам, объявить выговор и принять решение о выражении недоверия должно правление НБУ, которому даны соответствующие поручения.

В свою очередь источник Интерфакс-Украина отметил, что решение о вынесении выговора не поддержали 2 члена Совета, а выражение недоверия — один (еще один — воздержался). Он также уточнил, что вопрос о вынесении недоверия членам правления НБВ был внесен на заседание членом Совета НБУ Виталием Шапраном.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» экс-глава правления Нацбанка Валерия Гонтарева назвала Екатерину Рожкову следующей целью ее оппонентов.

Фото https://interfax.com.ua/

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