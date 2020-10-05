В Минздраве рассказали, когда потребуют ввести в Украине жесткий карантин

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что при заполнении коек в больницах более чем на 60 процентов больными коронавирусом сотрудники его ведомства будут вынуждены предлагать руководству страны введение в Украине жесткого карантина.

Об этом чиновник сказал в эфире «Свобода слова» на ICTV в понедельник, 5 октября.

«Основным показателем является способность медицинской системы оказывать помощь больным COVID-19. Общее количество коек, отведенных на лечение коронавируса, составляет около 37 тысяч в Украине. В больницах находится с диагнозом или подозрением на коронавирус 16745 человек. Если мы выйдем больше чем на 60%, мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, а вводить жесткие ограничения на территории всей страны», — сказал главный медик страны.

В то же время Степанов считает, что вводить полный локдаун в Украине не нужно, более эффективной будет попытка найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, без остановки экономики.

Ранее глава Минздрава заявлял, что более жесткое соблюдение карантинных норм напрямую влияет на уменьшение количества больных COVID-19.

«24 сентября, когда Тернополь перешел в „красную“ категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484. То есть мы сразу видим, что введение этих ограничительных мер помогает снизить уровень заболеваемости», — констатировал Степанов.

Напомним, 5 октября Максим Степанов на брифинге заявил, что согласно прогнозам Минздрава суточный прирост больных может достичь на этой неделе 5 тысяч. В свою очередь, руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы количество больных COVID-19 в нашей стране может колебаться от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые за шесть дней обнаружили менее 4 тысяч случаев коронавируса. В частности, заболел 3771 человек, всего с начала эпидемии — более 230 тысяч.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 5 октября, в Украине подтверждены 230 236 случая заболевания COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 774 новых случаев заражения.

Фото: https://lb.ua/

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