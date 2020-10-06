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Украина

От коронавируса умер декан географического факультета КНУ имени Шевченко

0:25 6 октября 2020
Здание географического факультета КНУ имени Шевченко

Заболевание коронавирусом стало причиной смерти Ярослава Богдановича Олейника — доктора экономических наук, профессора, декана географического факультета Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко.

О смерти известного ученого, академика Национальной академии педагогических наук вечером 5 октября сообщил на своей странице в Facebook президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень.

«Невозможно поверить. Всегда активный, динамичный, действенный Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный и обязательный человек. Патриот Украины. Большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать. Вечная и светлая память Ярославу Богданович Олейнику! Искренние соболезнования родным и близким», — пишет экс-министр образования и науки.

Читатели страницы Василя Кременя поддержали его соболезнования родным и близким украинского ученого.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 1 октября, от коронавируса скончался депутат Рожищенского горсовета (Волынская область) Богдан Антон Васильевич.

Фото: https://uk.wikipedia.org/

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