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Украина

В Бишкеке загорелось захваченное протестующими здание парламента

5:25 6 октября 2020
Белый дом в Бишкеке

В захваченном участниками акций протеста здании парламента и администрации президента в Бишкеке (Белый дом) произошел пожар.

Об этом пишет ТАСС.

«Горит «Белый дом», — передают местные Telegram-каналы.

 

В отдельных публикациях также отмечается, что к Белому дому прибыли пожарные, а огонь в здании перекинулся на несколько этажей.

По словам митингующих, кто-то специально поджег один из кабинетов, после чего огонь распространился на другие помещения. На место прибыли пожарные.

Огонь помогают тушить и сами митингующие. Они действуют снаружи, пожарные — внутри здания. Тушение возгорания затрудняется сильным ветром.

 

Напомним, накануне в Киргизстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии «Биримдик» (24,52 процента голосов) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89), а также центристские «Кыргызстан» (8,73) и «Бутун Кыргызстан» (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

В понедельник вечером в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Одна из них — «Социал-демократы Кыргызстана», которую возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын экс-президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. По данным минздрава страны, в столкновениях пострадали более 120 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.

Фото: https://ria.ru/

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