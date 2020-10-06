В "Слуге народа" нашли "оправдание" для повышения пенсионного возраста

Власти продолжают пытаться убедить украинцев не рассчитывать на помощь государства при выходе на пенсию.

Вслед за премьером Денисом Шмыгалем свою толику «страшилок» решила преподнести глава Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает «Первый деловой».

Во время выступления в эфире одного из телеканалов она заявила, что в стране необходимо повышение пенсионного возраста, так как в противном случае у граждан к моменту выхода на пенсию не будет требуемого трудового стажа.

Так, чиновница напомнила, что сейчас в стране существуют три возраста для выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет. Выбор каждого из них зависит от накопленного трудового стажа. С каждым годом необходимый стаж увеличивается, и в будущем должен достичь тридцати лет.

Таким образом, по словам Третьяковой, если человек выходит на пенсию в 60 лет, то у него, вполне вероятно, ещё не будет необходимого стажа. Уже в 2030-х годах число таких людей в Украине должно превысить половину.

Речь идёт о повышении возрастной планки, которое начинает действовать с 2021 года. Далее каждый год нужный стаж будет увеличиваться. Например, сейчас для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, требуется от 17 до 27 лет трудового стажа. Уже к 2028 году эти пределы составят от 25 до 35 лет.

К этому времени, как полагают специалисты, лишь половина украинцев сможет выходить на пенсию по достижении 60-летнего возраста. Всем остальным придётся работать до 63 или 65 лет, а, возможно, и дольше.

Напомним, что в настоящее время минимальный размер пенсии составляет 1 712 гривен, но уже с декабря он вырастет до 1 769 — прибавка составит 57 гривен. Максимальная пенсия по закону должна превышать минимальную в десять раз, поэтому и доплата будет десятикратной — 570 гривен.

В то же время официально власти, как писали «ФАКТЫ», продолжают перед выборами обещать повышение пенсий, и даже составили для этого календарь.

Фото: https://ubr.ua/

5

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter