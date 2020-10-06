Кравчук рассказал, кто сможет заменить Фокина в ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает целесообразным создать в ТКГ «совет людей», которые знают Донбасс.

Об этом он заявил в эфире «Украина 24».

«Очень много сегодня людей, с Донбасса также, которые предлагают свои услуги, но не ставят задачу их включения в ТКГ, а как волонтеры предлагают… Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать», — сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

При этом Кравчук отметил, что сейчас с вопросом назначения первого заместителя председателя делегации не будут спешить. Он обещает подойти к этому вопросу взвешенно и советоваться со многими людьми. В Офисе президента кандидатуру нового заместителя ждут именно от Кравчука.

К «совету людей» первый президент хотел бы привлечь не обязательно тех, кто родился на Донбассе, но и тех, кто там работал, имеет опыт и «хорошо знает Донбасс».

Как известно, в состав ТКГ уже входят выходцы из Донбасса, в частности журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые уже неоднократно принимали участие в заседаниях.

Напомним, что причиной увольнения первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина стало его заявление 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству о том, что он не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По экс-премьера, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Фото: https://www.unian.ua/

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