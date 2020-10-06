Скоро до изъятия жилья дойдет: дончане шокированы "указом" Пушилина

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал «указ об изъятии земельных участков для государственных нужд». В «документе» установлены основания для этого и расписан порядок процедуры.

Теперь «правительство» наделено правом изымать земельные участки «для строительства объектов связи, транспорта, электроэнергетики, обороны, социальных объектов. Еще сказано, что якобы «устанавливаются условия возмещения стоимости изъятых (отчуждаемых) земельных участков и возврата временно изъятых (реквизированных) земельных участков», во что народ, естественно, не поверил.

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Реакция людей на нововведение оказалась вполне предсказуемой. Вот что пишут в местных пабликах.

«Приплыли в рабство».

«Так давайте уже и жилье изымайте у людей для государственных нужд».

«Только от одного словосочетания „для строительства объектов“ можно со смеху умереть».

«Скоро и до жилья дойдет. Скажут, что нужно отдать „добровольцам“ из „стран-партнеров“. У кого автомат, тот и прав».

«Теперь землю на законом основание отобрать могут, если им она понравится. И дома с землей тоже могут, раз для „государства“ нужно будет».

«Властям все время всего мало, теперь будут отжимать официально».

«Квартиры, я так понял, — следующий этап».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что все, получающие «республиканские паспорта», теперь обязаны проходить процедуру дактилоскопии.

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