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Украина

Зеленский уличил Кремль в трагической ошибке насчет СССР

10:05 6 октября 2020
Зеленский

Кремль в своем стремлении восстановить Советский Союз, понадеявшийся на то, что регионы Украины, где живет много русскоязычных людей присоединятся к российской политике, совершил трагическую ошибку.

Об этом в интервью изданию Politico Europe заявил президент Украины Владимир Зеленский — текст беседы с журналистами выложили на сайте главы государства.

«Есть два „слабых места“, на которых базируется информационная политика — это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации. Не только господин Тихановський (блогер, супруг белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Сергей Тихановский, — Авт.), а многие говорят, что люди, которые говорят по-русски, должны объединиться под единой страной», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о поддержке идей «русского мира» мужем Светланы Тихановской.

Отметив, что Украина — демократическое, либеральное и унитарное государство, в котором живут люди, говорящие на разных языках, он сказал, что вокруг русского языка «никто не будет объединяться.

Владимир Зеленский, в частности, упомянул Днепропетровскую область, откуда он родам, и отметил, что в этом регионе большинство людей говорят по-русски, однако они — патриоты своей страны.

«Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны. Вернуть отношения, которые были между людьми… Я не знаю, сколько нужно лет и возможно ли в принципе это сегодня… Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз. Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина никогда и ни на что не променяет свою независимость», — сказал президент.

Фото с сайта президента Украины.

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