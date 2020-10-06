Зеленский в черной маске, женские и мужские слезы: как в Харькове проходит прощание с погибшими в Ан-26

Во вторник, 6 октября, в Харькове проходит церемония прощания с погибшими офицерами и курсантами университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба.



Прощание проходит на площади Свободы, где установили 25 постаментов. Похоронят ребят в 11 областях Украины, там, где они выросли.



Родным погибших позволили положить в гроб личные вещи сыновей.



В церемонии прощания принимает участие президент Владимир Зеленский.

Люди не могут сдержать слез.

Напомним, военный самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября в двух километрах от военного аэродрома Чугуева, заходя на посадку. На борту находились офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба. Они выполняли учебно-тренировочный полет. 25 человек погибли на месте катастрофы, один курсант умер в больнице от ожогов. Еще одному курсанту удалось выжить.

3 октября на месте падения Ан-26 у временного памятника прошла панихида по погибшим. Заупокойную службу провели военные капелланы из Харькова.

Следственная комиссия, рассматривает несколько версий авиакатастрофы. По словам главы комиссии Олега Урусского, имели место технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор.

Фото скриншот видео УouТube

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