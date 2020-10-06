Зеленский уволил Абромавичуса

Во вторник, 6 октября, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении гендиректора государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса. Известно, что сам Абромавичус написал прошение об отставке еще в августе.

Указ № 422 / 2020 опубликован на официальном сайте главы государства.

Указом № 423 / 2020 Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности гендиректора «Укроборонпрома».

Известно, что Игорь Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в Холдинговой компании АвтоКРаЗ, Corum Group, ICDI Group, получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия).

Напомним, Абромавичюс был назначен на должность генерального директора «Укроборонпрома» 30 августа 2019 года. По информации СМИ, за время работы Абромавичуса во главе концерна экспорт вооружений в Украине рухнул в три раза.

Фото wikipedia.org

193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter